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ЦСКА обменял Никиту Макеева в «Северсталь»

27 декабря 2020, 15:52
Никита Макеев. Фото ХК ЦСКА.
Никита Макеев. Фото ХК ЦСКА.
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ЦСКА обменял защитника Никиту Макеева в «Северсталь». Взамен 22-летнего игрока армейский клуб получил денежную компенсацию, сообщает сайт москвичей.

Макеев — воспитанник ЦСКА. В 2017 году, играя за «Красную Армию», он выиграл Кубок Харламова. В составе «Звезды» защитник провел 134 матча в ВХЛ, набрав 56 (15+41) очков. Кроме того, на его счету 19 матчей в КХЛ за ЦСКА, в которых он отметился одной заброшенной шайбой.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/nikita_makeev_pokidaet_klub/

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