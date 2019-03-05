Что сказал арбитр голкиперу "Спартака"? Все понятно и без звука

В концовке четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина "Спартак" – СКА (2:3 ОТ) голкипер москвичей Юлиус Гудачек выразил недовольство работой арбитров. Судья Николай Акузовский наорал на словака в ответ. Сказанные арбитром слова можно угадать и без звука.
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Попрошу комментариев у @khl, готов ли ваш арбитр прийти на трибуну и повторить то, что читается по губам? А самое главное, как часто он ходит туда, куда отправляет Гудачека. К кому, мы знаем pic.twitter.com/IKdHbeVnYs– maksspartak (@maksspartak) 4 марта 2019 г.
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