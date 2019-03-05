00:32 | Хоккей — КХЛ

Что сказал арбитр голкиперу "Спартака"? Все понятно и без звука

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В концовке четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина "Спартак"СКА (2:3 ОТ) голкипер москвичей Юлиус Гудачек выразил недовольство работой арбитров. Судья Николай Акузовский наорал на словака в ответ. Сказанные арбитром слова можно угадать и без звука.

Правильно ли арбитры засчитали победный гол СКА? //
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Голкипер "Спартака" орал и бил по стене во время флэш-интервью тренера СКА

 

 

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