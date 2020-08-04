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Чибисов стал игроком «Металлурга»

16:45
Андрей Чибисов. Фото ХК "Металлург".
Андрей Чибисов. Фото ХК "Металлург".
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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Андреем Чибисовым сроком на три года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний форвард выступал за «Металлург» в сезоне-2017/18. В 31 матче на счету игрока 16 (9+7) очков при показателе полезности «+3».

В минувшем сезоне Чибисов играл в системе «Виннипега» и набрал 25 (7+18) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Манитобу». Также на счету нападающего две проведенных встречи в НХЛ за «Виннипег».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/475876/

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