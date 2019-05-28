12:40 | Хоккей — КХЛ

Чемпион мира в составе сборной России стал игроком "Спартака"

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Защитник Александр Кутузов подписал контракт до 30 апреля 2020 года со "Спартаком", информирует официальный сайт московской команды.

33-летний россиянин выступал в прошлом сезоне за "Локомотив", где провел в общем 49 матчей и набрал 9 (1+8) очков. Защитник является чемпионом мира в составе сборной России в 2014 году. 

– "Спартак" приветствует Александра Кутузова и желает больших успехов, – написано в заявлении пресс-службы клуба.

 

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Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/aleksandr-kutuzov-v-spartake/

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