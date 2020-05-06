Чемпион мира-2014 Бурмистров стал игроком «Ак Барса»

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев. Соглашение с 28-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В сезоне-2019/20 Бурмистров провел за «Салават Юлаев» 64 матча и набрал 20 (7+13) очков. Форвард является воспитанником «Ак Барса».

«Очень рад вернуться домой: в Казань, в «Ак Барс». Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что «Ак Барс» будет одним из фаворитов нового сезона», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба казанцев.

Нападающий становился чемпионом мира-2014 в составе сборной России.