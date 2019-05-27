Чайковски перешел из "Динамо" в "Автомобилист"

Московское "Динамо" и "Автомобилист" совершили обмен. Как информирует пресс-служба бело-голубых, в результате сделки состав уральского клуба пополнил защитник Михал Чайковски, москвичи получат денежную компенсацию.

В составе бело-голубых 27-летний словак провел один сезон, сыграл 23 матча и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности 0.

Чайковски уже выступал за "Автомобилист" с 2016-го по 2018 год.