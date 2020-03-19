Бывший защитник «Витязя» Хеннесси: «Даниил Марков курил в перерывах матчей»

Бывший хоккеист «Витязя» Джош Хеннесси рассказал о том, что защитник Даниил Марков курил в перерывах матчей за подмосковную команду. Также, Хеннесси сказал, что команда пыталась избавиться от репутации тафгаев.

— В «Витязе» мне предложили 500 тысяч долларов чистыми, и на тот момент у меня вообще не было работы и даже вариантов, где поиграть, так что я согласился, — приводит слова Хеннесси Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Тогда у «Витязя» была репутация команды, которая дерется со всеми, и которую все боятся. Но лига попросила их изменить стиль игры или покинуть КХЛ. Они подписали Максима Афиногенова, Александра Королюка, Даниила Маркова. Он, кстати, курил в перерывах матчей. Представьте себе, Дэнни сидел в душевой и дымил там, пока тренер говорил что-то игрокам. Но у нас все равно оставались два тафгая — Тревор Гиллис и Джереми Яблонски — и тренер (Юрий Леонов) их просто ненавидел. Он был человеком советской закалки, он не понимал, зачем такие игроки команде, но один из владельцев настаивал на том, чтобы они были там. Возможно, это была часть уговора — минимум два тафгая должны были быть в «Витязе».

Хеннесси выступал за «Витязь» с 2012 по 2013 год, на его счету 20 шайб и 29 результативных передач в 88 матчах за подмосковную команду.