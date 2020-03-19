Бывший хоккеист «Витязя» Джош Хеннесси рассказал, как познакомился в подмосковной команде с Артемием Панариным, который теперь выступает в «Нью-Йорк Рейнджерс».

— «В «Витязе», когда я впервые увидел Панарина, он выглядел так, будто ему было 9 лет, — приводит лова Хеннесси Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Настолько худым Артемий был в 19-20. В тот момент он был травмирован, просто отрабатывал технику после тренировок, и я тогда уже говорил, что никогда не видел таких рук у кого-нибудь. В том сезоне мне дали поиграть с ним, и сейчас он мой любимый хоккеист в НХЛ. Просто невероятный игрок. Он настоящий мужик».

Хеннесси выступал за «Витязь» с 2012 по 2013 год, на его счету 20 шайб и 29 результативных передач в 88 матчах за подмосковную команду.