«У меня ком в горле. Меня сейчас убьют?» Американский хоккеист рассказал, как провел первый день в России

Бывший хоккеист «Витязя» Джош Хеннесси рассказал, как провел первый день в России.

— Первые 24 часа в России? Я очень долго ждал визу, из-за чего пропустил тренировочный лагерь и начало сезона, — приводит слова Хеннесси Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Меня попросили привезти собственную амуницию, и я купил себе клюшек на весь сезон. 41 штуку на свои деньги. Я прилетел в Москву — клюшек нет. Я пытаюсь объяснить это в аэропорту — никто меня не понимает. Как будто ты на Марсе, все по-другому. Айфон не работает, я в гневе иду в багажное отделение, и на выходе меня встречает какой-то русский парень в кожаной куртке. Он хватает мои вещи, и я не понимаю, что происходит — это киднеппинг или встреча от клуба? Это был сын владельца — того, что любил тафгаев. У него на голове маллет, рядом с ним такие же парни в кожанках, видимо, охранники.

Я слышал, что у него были определенные связи с мафией, и как минимум, люди его боялись. Меня отвезли на игру молодежной команды «Витязя», там человек 65 на трибунах. На арене бокс с затемненными стеклами, меня дважды проверяют охранники. Я ожидаю увидеть какого-нибудь страшного человека — такого русского из фильмов. Он поворачивается ко мне, и я вижу невысокого худенького мужика в бейсболке «Торонто Мейпл Лифс» и худи размером XXX-L с надписью Fuck life. Я такой: «***». Выглядело жутко.

Никто не смотрит хоккей, кроме него. Вдруг он вскочил и как бросил стакан о заградительное стекло бокса. У меня ком в горле: «Меня сейчас убьют?» И он сделал так несколько раз. Игра перешла в серию буллитов. Я умираю от усталости, мне хочется в отель позвонить жене, помыться, поспать, и все это время он пил «Хеннесси». Это был его любимый напиток, и я уже думал, что меня взяли только из-за фамилии. Вдруг он узнал, что есть такой игрок и купил его, чтобы, может, продать несколько джерси.

Хеннесси выступал за «Витязь» с 2012 по 2013 год, на его счету 20 шайб и 29 результативных передач в 88 матчах за подмосковную команду.