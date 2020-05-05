Бывший форвард «Адмирала» стал одним из самых высокооплачиваемых игроком чемпионата Швеции

Нападающий Маркус Юнг, который прошедший сезон провел в «Адмирале», подписал контракт с «Линчепингом». Соглашение рассчитано на три года, сообщает Sportbladet.

На 29-летнего игрока также претендовали «Регле», «Фэрьестад» и «ХВ-71». Но «Лигчепинг» предложил Юнгу самую высокую зарплату — 300 тысяч крон в месяц без учетов бонусов. Форвард стал одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Швеции.

За три года он заработает 11 миллионов шведских крон (также без учета бонусов).

Прошедший сезон Юнг провел в составе «Адмирала». В 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 37 (15+22) очков.

«Это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли в Швеции». Экс-форвард «Адмирала» рассказал о сложностях адаптации в КХЛ