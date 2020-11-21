Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев оценил перспективы нападающего челябинцев Виталия Кравцова.

— У Кравцова, возможно, лучший сезон в карьере. Нужно ли было вообще уезжать в НХЛ в прошлом сезоне? Не потратил ли он время в пустую?

— Думаю, что Кравцов правильно расставил приоритеты, сделал верные выводы и начал двигаться вперед. Он привносит в команду огромный вклад. Не могу сказать, что за те две недели, когда он не играл, мы не могли показывать хороший хоккей... Но когда он вышел после болезни, сразу же забил два гола, которые очень помогли нам в тяжелой поездке, — цитирует Бывальцева Sport24.

— Как думаете, уедет ли он в следующем сезоне за океан? Или ему стоит еще поиграть в «Тракторе»? Раскрыться здесь?

— Этот вопрос нужно задавать только ему. Думаю, в этот раз он примет верное для себя решение.

— К команде стало больше интереса со стороны СМИ. Плюс на домашних матчах часто можно увидеть известных личностей — губернатора Челябинской области, того же Кузнецова. Вам приятна такая заинтересованность?

— Честно говоря, я не особо обращаю на это внимание. Нам не говорят перед матчем, что придут какие-то известные или высокопоставленные люди. Только после игры мы видим, что приходят и болеют. Это, конечно, приятно. Круто, что Кузя находит время сходить на игры. Но, если честно, перед матчем я не думаю, придет Кузнецов или нет (смеется). По крайней мере, моя игра от этого уж точно не изменится.

— Знаю, что он частенько тренируется с «Трактором». Как в команде относятся к этому, не подкалывают его?

— С позитивом. Все рады видеть Женю на матчах и на тренировках. Что касается скандала, об этом уже никто и не вспоминает.