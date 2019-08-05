"Было нарушение режима. Но не в плане алкоголя". Шумаков рассказал про уход из ЦСКА

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Что у вас все-таки произошло с ЦСКА?

– Было нарушение режима. Но не в плане алкоголя.

– Назовем версию, которую мы слышали. Якобы вы шумели в номере, и это стало поводом для отстранения.

– Что-то типа того.

– Вы не казались счастливым в ЦСКА и до этого инцидента. Это правда, что вы не были там счастливы?

– Да, такое возможно. Но в принципе – играть давали, звено хорошее было. Может, та атмосфера, которая была в в клубе, лично мне просто не подошла.

– Кто в итоге стал инициатором разрыва контракта?

– Наверное, я. Еще во время финала с Казанью мне позвонили и сказали, что со мной расторгнут контракт. Я сказал: "Ну ладно, хорошо". Проходит какое-то время и мне говорят, что я, оказывается, нужен. Непонятно, то ли нужен, то ли нет. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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