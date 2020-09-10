Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:4).

— Были тяжелые два периода — играли в догонялки, — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ. — В третьем сказалось мастерство наших ребят. Хорошая игра со стороны Минска. Говорили, что у них молодая оборона и надо сыграть с ней понаглее, но не шло в начале. Нам есть над чем подумать, третий период только в зачет.