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«Были тяжелые два периода — играли в догонялки». Квартальнов — о победе над минским «Динамо»

04:25
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:4).

— Были тяжелые два периода — играли в догонялки, — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ. — В третьем сказалось мастерство наших ребят. Хорошая игра со стороны Минска. Говорили, что у них молодая оборона и надо сыграть с ней понаглее, но не шло в начале. Нам есть над чем подумать, третий период только в зачет.

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