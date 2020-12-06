Брагин разобрал игру хоккеистов СКА в матче с «Трактором»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Трактором» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пока нас удовлетворяет игра Владимира Ткачева в звене Кемппайнена. Когда мы играем активно, случаются тактические ошибки в виде выходов соперника «1 на 1». В команде очень бурно отреагировали на гол Швец-Рогового. У него в каждом матче возникают моменты, надеюсь, в дальнейшем будет чаще забивать. Стремвалль очень и очень нравится: он агрессивный, злой, быстрый. Думаю, он принесет пользу. Со стороны Якова Тренина сегодня была очень хорошая игра», — цитирует тренера питерцев официальный сайт КХЛ.

После этой победы СКА находится на втором месте на «Западе» с 46 очками, «Трактор» — третий на «Востоке» (44 очка).