Брагин — о разгроме «Автомобилиста»: «Строительство команды еще идет»
10 декабря 2020, 23:17
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:2).
«Хорошее начало, забили голы, создали хороший задел. Большое большинство потеря концентрация, провели неплохой матч. Серьезный разговор был после матча с рижским «Динамо», что нельзя так играть при своих болельщиках и нужно серьезно относиться к любому сопернику. Строительство команды еще идет, в первом периоде было то, что мы хотим видеть», — приводит слова Брагина официальный сайт КХЛ.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю