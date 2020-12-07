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Брагин не стал критиковать Бердина после поражения от рижского «Динамо»

7 декабря 2020, 23:47
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 Б).

— Неплохое начало с нашей стороны, потом противник добавил, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Когда такое поражение, то виноват всегда тренер и тренерский штаб, всю вину беру на себя. Бердин давно не играл, повторюсь, ведя 2:0 нужно доводить матчи до победы.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/07/476976.html

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