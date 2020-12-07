Брагин не стал критиковать Бердина после поражения от рижского «Динамо»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 Б).

— Неплохое начало с нашей стороны, потом противник добавил, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Когда такое поражение, то виноват всегда тренер и тренерский штаб, всю вину беру на себя. Бердин давно не играл, повторюсь, ведя 2:0 нужно доводить матчи до победы.