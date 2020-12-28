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Брагин назвал ключевые аспекты победы СКА надо «Сочи»

28 декабря 2020, 22:43
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неважное начало, плохо сыграли первый период. Спасибо Самонову, что подчистил. После перерыва заиграли в свой хоккей, заработало большинство», — цитирует Брагина официальный сайт лиги.

СКА набрал 58 очков и занимает второе место на «Западе». У «Сочи» 28 очков и десятое место.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/28/479318.html

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