Брагин назвал ключевые аспекты победы СКА надо «Сочи»
28 декабря 2020, 22:43
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Неважное начало, плохо сыграли первый период. Спасибо Самонову, что подчистил. После перерыва заиграли в свой хоккей, заработало большинство», — цитирует Брагина официальный сайт лиги.
СКА набрал 58 очков и занимает второе место на «Западе». У «Сочи» 28 очков и десятое место.
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