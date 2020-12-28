Брагин назвал ключевые аспекты победы СКА надо «Сочи»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неважное начало, плохо сыграли первый период. Спасибо Самонову, что подчистил. После перерыва заиграли в свой хоккей, заработало большинство», — цитирует Брагина официальный сайт лиги.

СКА набрал 58 очков и занимает второе место на «Западе». У «Сочи» 28 очков и десятое место.