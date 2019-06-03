14:56 | Хоккей — КХЛ

Богдан Якимов продолжит выступать за "Северсталь"

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Нападающий Богдан Якимов принял принял квалификационное предложение от "Северстали" и продолжит выступать за команду, информирует официальный Твиттер клуба из Череповецка.

24-летний россиянин присоединился к "Северстали" по ходу прошедшего сезона, где провел 18 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

 

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