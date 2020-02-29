Бочаров будет готов сыграть со «Спартаком» в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о подготовке команды к серии плей-офф КХЛ против «Спартака». Специалист отметил, что голкипер Иван Бочаров будет готов сыграть с красно-белыми.

— Бочаров готов, он сыграет со «Спартаком». В матче с минским «Динамо» у него был просто спазм. Мы не специально проиграли последний матч, мы наоборот не хотели со «Спартаком» играть. Это лишний ажиотаж, лучше бы с «Локомотивом». В целом, в концовке регулярного чемпионата игроки успокоились, отсюда и неудачное выступление. Выполняли задачу и потихоньку стали засыпать.

Четыре победы в регулярке над «Спартаком» ни о чем не говорят. Не думаю, кстати, что «Локомотив» послабее, ярославцы сильно смотрелись в последнее время.

С Петерссоном первая тройка играет результативнее. Поэтому, если все пойдет по плану, Индрашис будет шестым легионером. (Игорь Еронко)