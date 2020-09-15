Боб Хартли: «Такое ощущение, что в 60 минутах уместились три разных матча»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3).

— Такое ощущение, что в сегодняшних 60 минутах уместились три разных матча, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Мы здорово начали, повели 3:0, но потом противник забил в самом начале второго периода, мы нахватали удалений, и, конечно же, плохо, что противник сравнял счет. Но в третьем периоде мы вернулись, гол Кирилла Семенова принес нам победу; и мы здорово нейтрализовали меньшинство — в том числе и в концовке, когда удалился Денис Зернов. Мы блокировали много бросков, и я доволен действиями наших ребят, хотя это самое начало сезона. Это важные два очка, и очень приятно одолеть такую сильную команду.