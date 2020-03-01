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Боб Хартли: «Это только одна победа из четырех»

1 марта 2020, 19:32

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

— Мы сыграли очень хороший матч плей-офф: дисциплинированно, организованно, качественно. Второй период можно назвать лучшим. После ошибочного запроса тренера соперника смогли реализовали большинство, и этот гол в итоге предопределил результат.

Радует, что мы смогли вернуться в игру, когда пропустили первыми. И Бобков выглядел замечательно. Но это только одна победа из четырех.

Чудинов не катается еще с командой, Потапов и Клинкхаммер тренируются со всеми, но каких-то конкретных сроков, когда вернутся, пока нет. (Игорь Еронко)

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