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Билялов — лучший игрок среды в КХЛ

10:33
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов признан лучшим игроком среды в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Twitter турнира.

25-летний голкипер записал в свой актив «сухарь» во вчерашнем матче против магнитогорского «Металлурга» (3:0), совервшив 24 сэйва. Это 15-я игра на ноль для голкипера в КХЛ.

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