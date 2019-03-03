Билялетдинов отказался отвечать на вопросы по итогам сезона и своему будущему в "Ак Барсе"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции после поражения от "Авангарда" в матче (2:3) и серии (0-4) первого раунда плей-офф не стал отвечать на вопросы по итогам сезона, а также по своему будущему в клубе

– На сегодняшний день мы сделали все, что смогли сделать, – сказал Билялетдинов. – Я не могу никого упрекнуть в отсутствии самоотдачи, желания. Ребята делали все возможное, старались, но не все получилось у нас, к сожалению. Будем делать выводы и готовиться к следующему сезону. Мы давно не попадали в такую плохую ситуацию. Но есть причины, по которым мы в ней оказались.

– По каким причинам вы проиграли?

– Мы должны разобраться. Сегодняшняя игра была хорошей, ребята старались.

– Сегодня пропустили три шайбы. Оцените работу помощников, отвечающих за оборону.

(Вмешивается пресс-атташе): – Все вопросы по сезону – потом. Вопросы только по игре.

Билялетдинов: – Вы что, не понимаете?

– Вы уволили тренера по вратарям в межсезонье. Оцените игру вратарей в серии?

Пресс-атташе: – Если по игре нет вопросов, давайте закончим пресс-конференцию. (Артур Еникеев)

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