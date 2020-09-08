Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:0).

— Мы задали тон игре еще в первом периоде, забросили три шайбы до перерыва, и довели матч до победы, — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ. — Да, мы не реализовали большинство в третьем матче, но я не назвал бы этой серьезной проблемой. Скоро должен вернуться Мэйсек, который поможет нам в этой ситуации. Ребята должны притереться друг к другу. У нас отличная группа игроков: первый матч провел Протапович, скоро вернется Плэтт. Мы будем ставить в состав лучших хоккеистов, а у нас хороший подбор игроков.