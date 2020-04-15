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Билл Питерс — новый главный тренер «Автомобилиста»

14:13
Билл Питерс. Фото nhl.com
Билл Питерс. Фото nhl.com
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«Автомобилист» во время прямого эфира объявил о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано на два года. Ранее он возглавлял «Калгари».

7 апреля екатеринбургский клуб покинул Андрей Мартемьянов, который работал с командой с 2018 года. В прошедшем сезоне «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Сибири».

В ноябре 2019 года 53-летний Питерс был уволен из «Калгари» из-за расистских высказываний в адрес Акима Алиу из-за инцидентов, происходивших 10 лет назад.

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