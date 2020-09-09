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Басков единогласно избран новым председателем ФХРБ. Он покидает минское «Динамо»

9 сентября 2020, 11:23
Дмитрий Басков. Фото ХК «Динамо» Минск.
Дмитрий Басков. Фото ХК «Динамо» Минск.
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На проходящей в Минске внеочередной конференции ФХРБ официально произошла смена ее главы. Место подавшего в отставку Геннадия Савилова занял генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Решение о его избрании было принято единогласно, сообщает сайт организации.

Напомним, 26 августа Геннадий Савилов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности был назначен именно Басков.

При этом Басков оставит пост генерального директора минского «Динамо».

Дополнительная информация:

http://hockey.by/

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