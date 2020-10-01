Басков будет главным тренером минского «Динамо» в сегодняшнем матче. Все из-за коронавируса

Председатель Федерации хоккея Белоруссии и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков будет временно исполнять обязанности главного тренера команды в сегодняшнем матче. Минчане на выезде сыграют с рижским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Накануне по приезду в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взять тесты на коронавирусную инфекцию. У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным.

Матч рижского и минского «Динамо» начнется в 18.30 по московскому времени.