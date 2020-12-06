«Барыс» по буллитам обыграл «Витязь»
6 декабря 2020, 16:54
«Барыс» победил «Витязь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит в активе Филипа Вароуна.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хультстрем — 5 (Малыхин, Даугавиньш), 4:03 — 0:1. Даугавиньш — 9 (мен., Дергачев), 33:48 — 0:2. Фрэттин — 4 (бол., Сагадеев, Михайлис), 39:40 — 1:2. Старченко — 7 (Михайлис), 43:58 — 2:2.
Победный буллит: Вароун.
Вратари: Ортио — Ежов.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (8+9+6+2) — 42 (10+10+15+7).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
6 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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