Барулин дисквалифицирован на один матч

Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин получил дисквалификацию на один матч. Также на него наложен денежный штраф, сообщает официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов было принято решение наложить на голкипера «Нефтехимика» Константина Барулина наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Вратарь бьет противника «блином» в голову или шею»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

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