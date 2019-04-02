Азмун посетил матч СКА – ЦСКА

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун побывал на третьем матче финала Западной конференции между СКА и ЦСКА (2:1 ОТ), информирует официальный Твиттер питерской команды.

– Азмун вчера болел за СКА в Ледовом, – написал СКА.

СКА выиграл ту встречу и теперь счет в серии: 2-1 в пользу москвичей. Следующая игра пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге.

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