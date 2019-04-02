Азмун посетил матч СКА – ЦСКА

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун побывал на третьем матче финала Западной конференции между СКА и ЦСКА (2:1 ОТ), информирует официальный Твиттер питерской команды.
– Азмун вчера болел за СКА в Ледовом, – написал СКА.
СКА выиграл ту встречу и теперь счет в серии: 2-1 в пользу москвичей. Следующая игра пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге.
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Нападающий ФК "Зенит" Сердар Азмун вчера болел за СКА в Ледовом.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 2 апреля 2019 г.
متشکرم pic.twitter.com/srI02yBM7h
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