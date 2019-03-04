Азеведо проходит курс восстановления под контролем медицинского штаба клуба

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо получил травму после попадания шайбы в лицо на 49 минуте четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ с "Авангардом" (3:2). Сразу после эпизода форвард был доставлен в городскую клиническую больницу, где ему была оказана первая помощь.

После проведения полной диагностики врачи не обнаружили у игрока симптомы сотрясения мозга или иные тяжелые последствия, требующие оперативного вмешательства. Тем же вечером после наложения швов Азеведо был выписан из больницы.

В настоящее время нападающий "Ак Барса" находится дома со своей семьей и проходит курс восстановления под контролем медицинского штаба клуба.

Джастин Азеведо обошёлся без госпитализации ⚡️



Вчера наш нападающий получил травму после попадания шайбы в лицо, был доставлен в больницу и выписан после наложения швов. Подробнее здесь 👉 https://t.co/sWGZrw8MYm pic.twitter.com/ldsMP10kjP – ХК Ак Барс (@hcakbars) 4 марта 2019 г.

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