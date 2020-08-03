«Автомобилист» в товарищеском матче обыграл «Салават Юлаев»
3 августа 2020, 13:10
«Автомобилист» в товарищеском матче обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1.
Эта уже вторая игра команд за два дня. Днем ранее уфимцы обыграли екатеринбуржцев со счетом 6:4.
Сегодня лучше своими моментами воспользовались уральцы. А мы же продолжим подготовку к домашнему «Кубку Республики Башкортостан», который стартует 10 августа ? pic.twitter.com/ZcckSnY4Iq— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 3, 2020
Товарищеские матчи. Клубы
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Голышев — 1 (Василевский), 29:22 — 0:1. Хохряков — 1 (Мясищев, Кугрышев), 33:13 — 1:1. Макеев — 1 (бол., Дацюк, Белоусов), 54:19 — 1:2. Плэтт — 1 (п.в.), 58:37- 1:3.
Вратари: Метсола (58:30 — 58:40) — Гросс.
3 августа. Уфа. «Уфа-Арена».
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