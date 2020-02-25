«Автомобилист» в гостях обыграл «Авангард»

«Автомобилист» выиграл у «Авангарда» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Алексей Василевский. Также отличились Дэн Секстон и Питер Холланд. У хозяев шайбы забрасывали Тэйлор Бек и Сергей Шумаков.

«Автомобилист» набрал 76 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Авангарда» 83 очка и третья позиция. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Бек — 14 (Фрэнсон, Бобков), 0:58 — 1:0. Василевский — 10 (Доус), 1:55 — 1:1. Секстон — 15, 27:56 — 1:2. Шумаков — 17 (Фрэнсон, Семенов), 28:36 — 2:2. Холланд — 17 (бол., Доус, Секстон), 35:55 — 2:3. Василевский — 11 (п.в.), 59:51 — 2:4.

Вратари: Бобков (58:28 — 59:51) — Галкин.

Штраф: 20 — 33.

Броски: 37 (13+10+14) — 31 (13+10+8).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

25 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».