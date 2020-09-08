«Автомобилист» разгромил «Куньлунь» со счетом 7:0

«Автомобилист» победил «Куньлунь» (7:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Георгий Белоусов, Чарлз Геноуэй, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Дэн Секстон и Андрей Обидин.

Клуб из Екатеринбурга набрал шесть очков и на данный момент лидирует в Восточной конференции. «Куньлунь» проиграл все три матча и идет на последнем, 12-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: Белоусов — 1 (Холланд, Обидин), 6:44 — 1:0. Геноуэй — 1 (Зборовский, Секстон), 7:30 — 2:0. Дацюк — 1, 17:35 — 3:0. Макеев — 2 (Секстон, Коварж), 31:52 — 4:0. Литовченко — 1 (мен., Куликов, Трямкин), 37:57 — 5:0. Секстон — 2 (Макеев), 42:20 — 6:0. Обидин — 1 (Холланд, Геноуэй), 47:14 — 7:0.

Вратари: Коварж — Лазушин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (15+9+8) — 22 (6+7+9).

Судьи: Франо, Хрибик.

8 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 1640 зрителей.