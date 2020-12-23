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«Автомобилист» расторг контракт с Сетдиковым

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«Автомобилист» отчислил нападающего Никиту Сетдикова, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сетдиков перешел в «Автомобилист» в 2017 году. На счету 25-летнего форварда 1 результативная передача в 20 матчах за команду в КХЛ при показателе полезности «-6». В сезоне-2020/21 Сетдиков выступал за «Горняк» в ВХЛ, где набрал 20 (8+12) очков в 28 играх.

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