«Автомобилист» расторг контракт с Сетдиковым
«Автомобилист» отчислил нападающего Никиту Сетдикова, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Сетдиков перешел в «Автомобилист» в 2017 году. На счету 25-летнего форварда 1 результативная передача в 20 матчах за команду в КХЛ при показателе полезности «-6». В сезоне-2020/21 Сетдиков выступал за «Горняк» в ВХЛ, где набрал 20 (8+12) очков в 28 играх.
«Автомобилист» и Никита Сетдиков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон — по условиям расторжения нападающий должен выплатить компенсацию клубу.— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 23, 2020
Наш клуб благодарит Никиту за работу и желает удачи в продолжении карьеры.https://t.co/XKrdhFRFXH pic.twitter.com/Sy68yrCnCE
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