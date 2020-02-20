«Автомобилист» победил «Сибирь». Дацюк пропускал матч
20 февраля 2020, 19:24
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Сибирь». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.
Эту встречу пропускал нападающий «Авто» Павел Дацюк. Тренерский штаб решил предоставить 41-летнему хоккеисту отдых.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Доус — 19 (Березин, Холланд), 30:24 — 1:0. Кучерявенко — 3 (Белоусов), 31:37 — 2:0. Романцев — 10 (бол., Чесалин), 34:39 — 2:1. Холланд — 16 (п.в.), 59:07 — 3:1
Вратари: Галкин — Сятери (58:25 — 59:07, 59:21 — 59:30, 59:59).
Штраф: 20 — 8.
Броски: 30 (15+7+8) — 29 (9+13+7).
Судьи: Ансонс, Сидоренко.
20 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...