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«Автомобилист» победил «Сибирь». Дацюк пропускал матч

20 февраля 2020, 19:24
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Сибирь». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Эту встречу пропускал нападающий «Авто» Павел Дацюк. Тренерский штаб решил предоставить 41-летнему хоккеисту отдых.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Доус — 19 (Березин, Холланд), 30:24 — 1:0. Кучерявенко — 3 (Белоусов), 31:37 — 2:0. Романцев — 10 (бол., Чесалин), 34:39 — 2:1. Холланд — 16 (п.в.), 59:07 — 3:1

Вратари: Галкин — Сятери (58:25 — 59:07, 59:21 — 59:30, 59:59).

Штраф: 20 — 8.

Броски: 30 (15+7+8) — 29 (9+13+7).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

20 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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