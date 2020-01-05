«Автомобилист» победил «Нефтехимик», Дацюк забросил одну шайбу

«Автомобилист» всухую обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Екатеринбурга прервал серию поражений из трех матчей подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Павел Дацюк, Питер Холланд и Рафаэль Батыршин. Для Дацюка этот гол стал третьим в текущем сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Дацюк — 3 (Батыршин, Белоусов), 30:14 — 1:0. Холланд — 11 (Секстон, Литовченко), 32:37 — 2:0. Батыршин — 1 (Доус, Мэйсек), 35:03 — 3:0.

Вратари: Коварж — Барулин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (15+9+4) — 37 (10+15+12).

Судьи: Ансонс, Спирин.

5 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».