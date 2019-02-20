"Автомобилист" обыграл "Сибирь" и лишил новосибирцев шансов на плей-офф

"Автомобилист" победил "Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:3. Дублем отметился нападающий Дэн Секстон, забросивший победную шайбу.

"Автомобилист" с 93 очками занимает первое место в Восточной конференции.

"Сибирь" лишалась шансов на плей-офф – с 54 баллами она располагается на 9-й строчке.

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"Сибирь" (Новосибирская область) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Секстон – 24 (бол., Вишневский, Доус), 9:12 – 0:1. Комаров – 7 (бол., Демидов), 11:43 – 1:1. Комаров – 8 (Климонтов, Шаров), 27:47 – 2:1. Кучерявенко – 8 (Секстон), 35:12 – 2:2. Василевский – 6 (бол., Белоусов), 47:52 – 2:3. Демидов – 10 (Миловзоров), 52:27 – 3:3. Секстон – 25 (Рассейкин), 52:56 – 3:4.

Вратари: Красиков (59:20 – 59:50) – Коварж.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 31 (10+7+14) – 34 (13+8+13).

Судьи: Овчинников, Рогачев.

20 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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