«Автомобилист» обыграл «Металлург»

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного сезона КХЛ — 3:2. Это позволило екатеринбуржцам выйти на второе место в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Кошелев — 2 (Яковлев), 6:37 — 1:0. Василевский — 1 (Бочаров, Трямкин), 13:14 — 1:1. Холланд — 2 (Секстон, Геноуэй), 23:57 — 1:2. Ламмикко — 3 (бол.), 28:55 — 2:2. Литовченко — 2 (Овчинников), 34:10 — 2:3.

Вратари: Кошечкин (57:30) — Коварж.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 35 (10+13+12) — 28 (13+11+4).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

2 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».