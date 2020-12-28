«Автомобилист» всухую переиграл «Амур»

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Амур» (3:0). Дублем в составе хозяев отличился Алексей Макеев, третью шайбу забросил Петер Холланд.

После этой победы «Автомобилист» закрепился на шестом месте на «Востоке» с 48 очками, «Амур» — десятый (31 очко).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Макеев — 19 (Дацюк, Голышев), 8:14 — 1:0. Макеев — 20 (Дацюк), 44:13 — 2:0. Холланд — 6 (бол., Секстон, Василевский), 46:25 — 3:0.

Вратари: Коварж — Лангхамер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (12+12+7) — 35 (9+13+13).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

28 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».