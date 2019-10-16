Авцин расторг контракт с «Нефтехимиком»

?ОФИЦИАЛЬНО?



Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Александром Авциным.



В нынешнем регулярном чемпионате форвард сыграл в 10 играх и набрал 3 (1+2) очка.



Мы благодарим Александра за проделанную работу и желаем успехов в карьере! pic.twitter.com/lUkvPEpJeL