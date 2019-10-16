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Авцин расторг контракт с «Нефтехимиком»

16 октября 2019, 19:07
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Нападающий Александр Авцин покинул «Нефтехимик». Стороны расторгли контракт по обоюдному контракту, сообщает официальный сайт команды из Нижнекамска.

В нынешнем регулярном чемпионате 28-летний форвард сыграл в 10 играх и набрал 3 (1+2) очка.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcnh.ru/news/club-life/avtsin-pokinul-neftekhimik/

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