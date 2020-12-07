«Авангард» заключил полноценный контракт с Максимом Гончаровым

«Авангард» заключил двусторонний контракт до конца сезона с защитником Максимом Гончаровым, сообщает сайт омского клуба.

В составе «ястребов» Гончаров провел три матча, отметился результативной передачей при показателе полезности «+2», провел 3 силовых приема.

— Мы остались довольны игрой Гончарова по ходу тех матчей, что он провел за нашу команду, — заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков. — Защитник хорошо вписался в нашу систему, показал высокий уровень самоотдачи. Мы посовещались с тренерским штабом и решили, что такой опытный боец пригодится «Авангарду». Работу на этом не прекращаем и изучаем рынок дальше.

За «Спартак», в составе которого Гончаров выступал с 2018 года, защитник провел в этом сезоне восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Сначала игрок был помещен в список отказов, а затем красно-белые разорвали с ним контракт.