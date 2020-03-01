«Авангард» забросил 5 шайб «Салавату Юлаеву» и повел в первом раунде плей-офф

«Авангард» победил «Салават Юлаев» в первом матче первого раунда Кубка Гагарина — 5:2. Вторая игра состоится в Балашихе 3 марта, третья и четвертая — в Уфе 5 и 7 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы: Умарк — 1 (Кугрышев, Бурмистров), 14:31 — 0:1. Шумаков — 1 (бол., Фрэнсон, Бек), 16:34 — 1:1. Семенов — 1 (Шумаков), 23:56 — 2:1. Стась — 1 (Дедунов), 29:01 — 3:1. Хартикайнен — 1 (Маннинен, Умарк), 37:30 — 3:2. Семенов — 2 (Войнов, Шумаков), 38:07 — 4:2. Пьянов — 1 (бол., Фрэнсон, Бобков), 39:28 — 5:2.

Вратари: Бобков — Метсола (Кареев, 40:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 45 (20+17+8) — 28 (9+9+10).

Судьи: Оленин, Хрибик.

1 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии — 1-0