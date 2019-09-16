«Авангард» ведет переговоры с Клинкхаммером

Как стало известно «СЭ», нападающий Роб Клинкхаммер может оказаться в «Авангарде». На данный момент стороны ведут переговоры.

«Ястребы» искали центрфорварда-легионеры, но все их варианты в конечном итоге отпали. У 33-летнего Клинкхаммера есть опыт выступления на позиции центра, но он давно там не играл.

В прошлом сезоне Клинкхаммер выступал за «Ак Барс». В его активе 24 (19+5) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+4» и 1 гол в 4 играх плей-офф. Роб — обладатель Кубка Гагарина-2018.

Отметим, что «Авангард» потерял из-за травм Дениса Зернова, Алексея Емелина, Артема Манукяна, Коди Фрэнсона и — в последнем матче с «Торпедо» — Сергея Широкова. (Игорь Еронко)