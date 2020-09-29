«Авангард» в овертайме обыграл «Йокерит»

«Авангард» победил «Йокерит» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Егор Чинахов, который сделал дубль, и Сергей Шумаков. В активе Чинахова решающий гол в овертайме. У гостей дубль оформил Никлас Йенсен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Йенсен — 3 (О`Нилл, Шредер), 25:01 — 0:1. Чинахов — 2 (бол., Толчинский, Найт), 31:00 — 1:1. Йенсен — 4, 43:29 — 1:2. Шумаков — 6 (Хохлачев, Зернов), 54:10 — 2:2. Чинахов — 3 (бол., Шумаков, Каски), 64:26 — 3:2.

Вратари: Гарипов — Линдбек.

Штраф: 27 — 6.

Броски: 30 (7+9+8+6) — 29 (7+12+6+4).

Судьи: Белов, Наумов.

29 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 999 зрителей.