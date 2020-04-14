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«Авангард» в ближайшее время может уволить Сушинского

14 апреля 2020, 21:40
Максим Сушинский. Фото "СЭ"
Максим Сушинский. Фото "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», в «Авангарде» в ближайшие дни будет принято решение о будущем в клубе президента «ястребов» Максима Сушинского. По нашим данным, вероятность увольнения менеджера весьма высока.

Напомним, что Сушинский работает на нынешней должности с 2018 года.

В сезоне-2018/19 «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, а в минувшем чемпионате — вылетел в первом раунде плей-офф.

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