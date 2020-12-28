«Авангард» обыграл «Трактор» в матче с восьмью голами

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Трактор» (5:3). По три очка в составе «ястребов» набрали Иржи Секач и Спенсер Найт. По ходу встречи «Авангард» вел 3:0, затем челябинцы сравняли счет, но за четыре минуты до конца хозяева забросили дважды и оказались сильнее.

Омичи вышли на второе место на «Востоке» с 54 очками, «Трактор» остался третьим с 50 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Секач — 7 (Найт), 12:09 — 1:0. Костин — 1 (Найт), 25:29 — 2:0. Емелин — 4, 35:07 — 3:0. Косов — 9, 38:58 — 3:1. Бывальцев — 10 (Оберг, Основин), 47:31 — 3:2. Кравцов — 12 (Седлак, Бэйлен), 52:22 — 3:3. Секач — 8 (бол., Толчинский, Найт), 55:58 — 4:3. Семенов — 7 (Береглазов, Секач), 57:58 — 5:3.

Вратари: Бобков — Федотов (47:16 — 47:31).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (12+10+11) — 33 (12+12+9).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

28 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».