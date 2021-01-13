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«Авангард» — «Торпедо»: прямая трансляция матча чемпионата КХЛ

13 января 2021, 15:30
«Авангард» примет на своем льду «Торпедо». Фото ХК «Авангард»
«Авангард» примет на своем льду «Торпедо». Фото ХК «Авангард»
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В среду, 13 января, «Авангард» примет на своем льду «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В последний раз в рамках «регулярки» команды играли в сентябре 2019 года, тогда нижегородцы обыграли соперника со счетом 3:0. Теперь обе команды выступают в Восточном дивизионе.

Следить за матчем «Авангард» — «Торпедо» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Авангард» — «Торпедо»

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