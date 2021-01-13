«Авангард» уступил «Торпедо» и прервал трехматчевую победную серию

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Авангард» со счетом 5:3.

На шайбы Оливера Каски, Рида Буше и Алексея Береглазова гости ответили точными ударами Джордана Шварца, Криса Терри, Энди Миэла, Антона Шенфельда и Дамира Жафярова, который забросил в пустые ворота.

После этого матча «Торпедо» с 54 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Авангард» с 62 очками — на второй строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Каски — 12 (бол., Найт, Толчинский), 5:26 — 1:0. Шварц — 7 (мен., Шенфельд), 14:58 — 1:1. Буше — 17 (Ковальчук, Зернов), 31:03 — 2:1. Терри — 4 (Шварц), 32:17 — 2:2. Миле — 15 (бол., Терри, Жафяров), 44:12 — 2:3. Береглазов — 1 (Костин, Чудинов), 46:43 — 3:3. Шенфельд — 11 (мен., Шварц), 51:51 — 3:4. Жафяров — 18 (п.в.), 58:50 — 3:5.

Вратари: Грубец (58:22 — 58:50, 59:10) — Кочетков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 46 (19+16+11) — 30 (6+14+10).

Судьи: Гамалей, Наумов.

13 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».