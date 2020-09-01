«Авангард» скорбит в связи со смертью Ржиги

«Авангард» выразил соболезнования родным бывшего главного тренера Милоша Ржиги. Знаменитый хоккейный тренер скончался на 62-м году жизни в Чехии. Он возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/14.

«Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер «Авангарда» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/14. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить", — говорится в Twitter «Авангарда».